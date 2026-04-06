В Красноярском крае в лобовом столкновении погиб водитель легковушки

Утром 6 апреля в поселке Степановка Ирбейско-Саянского округа произошла смертельная авария с участием двух легковушек. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, на улице Центральная водитель автомобиля «Хонда» двигался по «встречке» и допустил лобовое столкновение с «Тойотой».
В результате дорожно-транспортного происшествия 72-летний водитель последней иномарки скончался от полученных травм.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
Тем временем в Кемеровской области, как пишет сайт Vse42.ru, обнаружили тело девятилетней девочки, которая ранее провалилась под лед.