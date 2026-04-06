Более 1,7 млн нижегородцев регулярно занимаются спортом

Систематические занятия физической культурой и спортом стали частью жизни для 1,7 млн жителей Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородстата. Отмечается, что среди активного населения есть представители всех возрастов, включая граждан старше 80 лет.
Почти половину от общего числа занимающихся — 45,8% — составляет молодежь в возрасте от 3 до 29 лет. Доля женщин среди любителей спорта достигла 39,2%. Статистика показывает устойчивый рост интереса к физической активности: показатель 2025 года оказался на 27,1% выше уровня 2021 года.
Высокий уровень повседневной физической активности в регионе демонстрируют 52,2% жителей. При этом мужчины проявляют больше подвижности в быту и на работе — соответствующий показатель у них составляет 62%, тогда как у женщин он зафиксирован на отметке 45%.
Ранее сообщалось, что 20% нижегородцев считают себя ленивыми.