Более 1,7 млн нижегородцев регулярно занимаются спортом

Число приверженцев активного образа жизни в регионе выросло на 27% за последние четыре года.

Систематические занятия физической культурой и спортом стали частью жизни для 1,7 млн жителей Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородстата. Отмечается, что среди активного населения есть представители всех возрастов, включая граждан старше 80 лет.

Почти половину от общего числа занимающихся — 45,8% — составляет молодежь в возрасте от 3 до 29 лет. Доля женщин среди любителей спорта достигла 39,2%. Статистика показывает устойчивый рост интереса к физической активности: показатель 2025 года оказался на 27,1% выше уровня 2021 года.

Высокий уровень повседневной физической активности в регионе демонстрируют 52,2% жителей. При этом мужчины проявляют больше подвижности в быту и на работе — соответствующий показатель у них составляет 62%, тогда как у женщин он зафиксирован на отметке 45%.

Ранее сообщалось, что 20% нижегородцев считают себя ленивыми.