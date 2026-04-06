В селе Мясоедово Белгородской области отремонтируют школу

На прилегающей к образовательному учреждению территории появятся дендрарий и спортивное ядро с полосой препятствий.

Мясоедовскую общеобразовательную школу в Белгородской области отремонтируют, сообщили в региональном министерстве строительства. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».

Специалисты утеплят фасад здания, заменят оконные блоки, смонтируют электрику, системы вентиляции и отопления, выполнят отделку внутренних помещений. Также предусмотрено благоустройство пришкольной территории. Там, в частности, разместят малые архитектурные формы, откроют дендрарий и спортивное ядро с полосой препятствий. Ремонт планируют завершить в декабре 2026 года.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.