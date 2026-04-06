С января на Ставрополье трудоустроили 100 человек с инвалидностью

Кадровый центр «Работа России» Ставропольского края с начала 2026 года помог трудоустроиться 100 соискателям с инвалидностью, сообщили в правительстве региона. Такую поддержку россиянам оказывают по нацпроекту «Кадры».
В том числе работу получили и 16 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Подчеркивается, что молодежь предпочитает вакансии экономиста, оператора или администратора, а некоторые планируют запустить собственный бизнес. При этом люди среднего возраста выбирают профессии вахтера, бухгалтера, кладовщика, диспетчера.
«Кадровый центр активно поддерживает инициативы граждан с ограниченными возможностями здоровья. Так, в прошлом году три соискателя получили единовременную материальную помощь на открытие своего бизнеса. Выбранные направления — консультации по программному обеспечению, животноводство и птицеводство — показывают, что люди с инвалидностью готовы работать в важных для региона отраслях», — отметила директор краевого Кадрового центра «Работа России» Виктория Полюбина.
Сейчас на учете в Кадровом центре состоят 387 соискателей с ограниченными возможностями здоровья. На платформе «Работа России» для них доступно более 500 квотируемых рабочих мест. Специалисты центра оказывают поддержку на всех этапах трудоустройства: помогают составить резюме, подготовиться к собеседованию и адаптироваться на новом месте. Получить консультацию можно по телефону единого контакт-центра: 8 (8652) 315−700.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.