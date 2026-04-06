С января на Ставрополье трудоустроили 100 человек с инвалидностью

Сейчас на учете в Кадровом центре состоят 387 соискателей с ограниченными возможностями здоровья. На платформе «Работа России» для них доступно более 500 квотируемых рабочих мест. Специалисты центра оказывают поддержку на всех этапах трудоустройства: помогают составить резюме, подготовиться к собеседованию и адаптироваться на новом месте. Получить консультацию можно по телефону единого контакт-центра: 8 (8652) 315−700.