Красноярец попал в больницу с редким заболеванием после приема антидепрессантов

В Красноярске прием антидепрессантов спровоцировал тяжелую аллергическую реакцию у пациента. О ситуации рассказали в пресс-службе краевой клинической больницы.

Недавно в приемное отделение больницы поступил мужчина с жалобами на сыпь по всему телу, включая слизистые оболочки рта, половых органов.

«Генерализованные высыпания макуло-папулезного характера, эритема, крупные волдыри, наполненные серозным содержимым, эрозии на коже и слизистых», — так описали высыпания в больнице.

Пациента срочно отправили в реанимационное отделение, так как его состояние было очень тяжелым. Врачи установили, что у него синдром Стивенса — Джонсона. Это редкое заболевание.

«Пациент обратился к психиатру, после чего ему были назначены антидепрессанты. Именно эти лекарственные средства дали тяжёлую аллергическую реакцию», — рассказала врач-аллерголог Ольга Ищенко.

Мужчине назначили курс интенсивной терапии и лечение в профильном отделении. Ему вводили иммуноглобулин, а также использовали немедикаментозные методы, такие как гипербарическая оксигенация. Это позволило стабилизировать состояние пациента. Долечиваться он будет дома под амбулаторным наблюдением.

В больнице напомнили, что медлить при подобных аллергических диагнозах нельзя — это грозит необратимостью процессов.