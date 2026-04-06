Сергей Кравчук проверил старт ямочного ремонта на хабаровских улицах

Дорожные службы Хабаровска приступили к ремонту участка на пересечении улицы Шеронова и Уссурийского бульвара. Здесь начался ямочный ремонт с применением новой для города технологии.
«С сегодняшнего дня дорожные службы приступили к ямочному ремонту. В этом году мы применяем новую, хоть и временную, технологию — так называемый литой асфальт, — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Его доводят до 250° на заводе, а на объект он приезжает в миксере с температурой 200°. Это наш первый опыт, и я уверен, что он приживётся. Такая технология позволит нам оперативно устранять дефекты дорожного покрытия в межсезонье».
Новый метод позволит дорожникам быстрее и качественнее латать ямы в период, когда традиционные технологии укладки асфальта малоэффективны. На следующей неделе в администрации города проведут проверку подготовки асфальтобетонных заводов к предстоящему сезону масштабного ремонта.
«Управление дорог уже занимается дефектовкой улиц Краснореченской и Пионерской. В ближайшее время мы рассмотрим объём финансирования и приступим к работе. Совместно с правительством края рассчитаем объём финансирования этих работ», — подчеркнул Сергей Кравчук.
График ремонта дорог будет публиковаться в социальных сетях и на официальном сайте администрации Хабаровска, чтобы горожане могли своевременно узнавать о планах дорожных служб.
Напомним, что в этом году также будет реконструирован последний участок проспекта 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой. Там работы начнутся в апреле. На обновление этого участка проспекта предусмотрено 270 миллионов рублей.