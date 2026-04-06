Сергей Кравчук проверил старт ямочного ремонта на хабаровских улицах

«С сегодняшнего дня дорожные службы приступили к ямочному ремонту. В этом году мы применяем новую, хоть и временную, технологию — так называемый литой асфальт, — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Его доводят до 250° на заводе, а на объект он приезжает в миксере с температурой 200°. Это наш первый опыт, и я уверен, что он приживётся. Такая технология позволит нам оперативно устранять дефекты дорожного покрытия в межсезонье».