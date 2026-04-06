В Кузбассе жители многоэтажек страдают от забытых тел умерших

В Междуреченске и других городах Кузбасса жители многоквартирных домов всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда умершие соседи становятся источником настоящего кошмара. Биологические жидкости просачиваются сквозь перекрытия, трупный запах заполняет подъезды, в квартирах заводятся опарыши и плесень, а коммунальщики годами не могут решить проблему. Об этом сообщают VSE42.RU.
Один из самых жутких случаев произошёл этой зимой в Междуреченске на проспекте Коммунистическом. Тело мужчины пролежало в квартире целый месяц и успело сильно разложиться. Биологические жидкости пропитали диван и частично попали на пол.
Родственники умершего распахнули входную дверь и окна, чтобы проветрить зловонную квартиру, но в результате смрад заполонил весь подъезд. Пропитанный трупными соками диван и выделения так никто и не убрал.
В том же городе, в доме на Ленина, 82 В, ситуация оказалась ещё страшнее. Подъезд заполонили опарыши, которые проникли сквозь незаметные щели в стенах в другие квартиры. Жильцы не знали, куда бежать: насекомые появлялись в ванных, на кухнях и даже в спальнях.
А на улице Октябрьской, 15 из-за умершего соседа многоэтажка едва не превратилась в гигантский морозильник. Мужчина около 60 лет скончался в начале ноября. Родственники обнаружили тело не сразу. С 12−13 ноября они открыли окна настежь — чтобы выветрить трупный запах. В итоге соседке сверху пришлось буквально выживать в собственной квартире.
В этих историях особенно удивляет невозмутимость управляющих компаний. Сотрудники ЖКХ неделями наблюдали за страданиями жильцов и ничего не делали. Не проводили дезинфекцию, не травили расплодившихся опарышей и грызунов, не помогали с проветриванием.
Как пояснили в одной из кемеровских УК, их ответственность ограничивается местами общего пользования — подъездами, лестничными клетками. За уборку внутри квартиры отвечают собственники. Если квартира муниципальная (не приватизирована), обращаться нужно в городскую администрацию — именно она выступает собственником и обязана организовать уборку и дезинфекцию.
В кузбасском Роспотребнадзоре редакции пояснили, что контроль ведомства распространяется только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Жаловаться на токсичного мертвеца бесполезно — самостоятельно проводить уборку санитарные врачи не будут.
Финальную точку поставила Госжилинспекция Кузбасса: дезинфекция внутри квартиры — это прямая обязанность собственника помещения. Причём убираться нужно не абы как, а обратиться в компанию, имеющую лицензию на работу с биологическими отходами.
Обычные клининговые компании отказываются от таких заказов. Специализированные службы био-клинга проводят комплексную обработку: удаление запахов, дезинфекцию поверхностей, работу с биологическими отходами.
Стоимость таких услуг начинается от 20 тысяч рублей. Расчёт индивидуальный — зависит от площади помещения, степени загрязнения и времени, прошедшего после смерти. Некоторые компании предлагают выезд от 5 тысяч, но на деле сумма выходит намного больше: придётся доплачивать за полный комплекс с удалением трупного запаха.
Именно отсутствие денег у родственников, по мнению экспертов, становится главной причиной, почему квартиры с умершими не приводят в порядок месяцами. Родственники справляются «народными» методами или вовсе предпочитают игнорировать проблему.
Если мёртвый сосед буквально отравляет вам существование, специалисты советуют действовать по шагам:
Свяжитесь с родственниками — мирно объясните проблему через переписку или лично.
Если родственники не идут на контакт — напишите коллективное заявление в управляющую компанию. УК обязана связаться с собственниками или наследниками и потребовать принять меры.
Если квартира муниципальная — обращайтесь в администрацию города или района.
Если наследники, УК и мэрия бездействуют — пишите в Госжилинспекцию (жалоба на бездействие УК), в Роспотребнадзор и в прокуратуру.
Фиксируйте всё — фото, видео, акты УК. Если холод привёл к перерасходам за отопление или повреждению имущества, это повод для судебного иска.
Последний и самый важный совет — просто внимательнее относиться к соседям, особенно пожилым. Интересоваться их здоровьем и жизнью. Возможно, тогда какая-нибудь одинокая старушка избежит незаметной смерти в собственной квартире. А её соседям не придётся страдать от запаха, червей и ледяных полов.