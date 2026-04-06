76 тонн мяса птицы экспортировали из Ростовской области в Таджикистан

С 23 по 27 марта 2025 года в Ростовской области на экспорт в Таджикистан оформили четыре партии мяса птицы общим весом в 76 тонн. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.
Качество товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений ветеринарных требований не выявили. Разрешение на вывоз мяса птицы выдали в системе «Аргус».
