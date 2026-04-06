76 тонн мяса птицы экспортировали из Ростовской области в Таджикистан

Четыре партии мяса птицы экспортировали из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 23 по 27 марта 2025 года в Ростовской области на экспорт в Таджикистан оформили четыре партии мяса птицы общим весом в 76 тонн. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.

Качество товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений ветеринарных требований не выявили. Разрешение на вывоз мяса птицы выдали в системе «Аргус».

