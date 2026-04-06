Неделя космоса в Красноярске стартовала с открытия фотовыставки «Будущее за теми, кто смотрит вверх»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году вся страна отмечает 65-летний юбилей первого полета человека в космос. По указу президента В. В. Путина с 6 по 12 апреля в России проводится Неделя космоса.
В рамках Недели космоса сегодня в центре Красноярска в сквере имени Ф. Э. Дзержинского открылась фотовыставка «Будущее за теми, кто смотрит вверх», подготовленная агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Выставка включает фотографии, предоставленные госкорпорацией «Роскосмос», а также уникальные кадры визита в Красноярск Юрия Гагарина (1963) и Сергея Королёва (1960), фотографии, сделанные на борту международной космической миссии первым космонавтом из Красноярского края Кириллом Песковым (2025).
На открытии выставки побывал губернатор края Михаил Котюков.
«Фотовыставка посвящена не только визиту в Красноярск Юрия Гагарина, но и Сергея Королёва. Не обошли вниманием и Михаила Федоровича Решетнева, здесь можно увидеть и архивные фото, и уникальные письма. Часть выставки посвящена современной космонавтике — представлены фото с нашим земляком Кириллом Песковым», — рассказала руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева.
Отметим, что в рамках Недели космоса в регионе реализуется масштабная программа праздника. Основной площадкой недели станет Национальный центр «Россия» в Красноярском крае неделякосмоса24.рф/.