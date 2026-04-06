В подмосковном городе Черноголовке к концу года достроят спорткомплекс

Сейчас специалисты монтируют инженерные сети и обустраивают фасад здания.

Строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в Черноголовке завершат к концу года. Его возводят в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

Ряд внутренних отделочных работ уже завершен. Например, специалисты уложили напольное керамогранитное покрытие и выполнили шпаклевку стен. Сейчас они монтируют инженерные системы и обустраивают фасад. Также им предстоит преобразить прилегающую территорию.

Еще один ФОК появится на территории города Дмитрова. Там оборудуют спортивные и тренажерные залы, раздевалки, душевые, кафе и медицинский блок.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.