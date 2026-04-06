В Красноярске стартует двухмесячник по благоустройству «За чистый город»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице начинается двухмесячник по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь!». Его главная задача — привести город в порядок после зимы.
В этот период все коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. В районах пройдут «чистые пятницы», субботники, экологические акции и просветительские мероприятия. В порядок приведут берега водоемов, парки, леса, территории у памятников и жилых домов.
Особое внимание уделят заброшенным участкам, частному сектору и территориям у малых рек — к работе планируют активно привлекать волонтеров, отмечают в мэрии.
Общегородской субботник состоится 25 апреля. Кроме того, Красноярск присоединится к всероссийской неделе субботников с 18 апреля по 3 мая.
