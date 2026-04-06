Окунуться в сказку: Зимний Горнолужник в юбилейный для «Бобрового лога» год пройдет с особым размахом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сказочная тематика и бесплатное выступление группы «Братья Грим».
Фанпарк «Бобровый лог» — всесезонный комплекс для спорта и отдыха и динамично развивающаяся площадка для масштабных событий, собирающих тысячи гостей. Одно из любимых мероприятий красноярцев — традиционный Зимний Горнолужник, который в год 20-летия «Бобрового лога» пройдет 19 апреля с небывалым размахом и станет ярким завершением горнолыжного сезона-2026.
Сам Горнолужник проводится в 16-й раз, в этом году тема события — сказки и всё, что с ними связано. Гостей ждут не только фантазийные костюмы участников, но и соответствующая атмосфера на территории. Впервые за историю мероприятия у него появится хедлайнер — популярная российская группа «Братья Грим». Часовой концерт «сказочных» артистов, подаривших стране хиты «Ресницы», «Кустурица» и «Дыхание», состоится на центральной поляне «Бобрового лога» (рядом с сервис-центром «Оазис»).
Программа юбилейного Горнолужника:
11:00 — 13:00 — Регистрация участников.
12:00 — 13:00 — Концертная программа: выступление диджеев, кавер-группа, розыгрыши призов и интерактив для детей.
13:00 — 14:30 — Старт заездов участников (шоу-спуски в лужу).
14:30 — 15:30 — ХЕДЛАЙНЕР: группа «Братья Грим» (бесплатный концерт).
15:30 — Торжественное награждение победителей в номинациях.
Зимний Горнолужник — это костюмированные шуточные соревнования лыжников и сноубордистов по преодолению 25-метрового бассейна. Обязательный атрибут спортсменов — эффектный костюм на заданную тематику, также приветствуется мини-шоу и желание не только впечатлить, но и развеселить зрителей. Как известно, сухим из воды выходит не каждый, но подарки и призы получают все участники. Кстати, для создания «лужи» в «Бобровом логе» используется до 400 кубометров снега и 150 кубометров воды.
В прошлом году Зимний Горнолужник собрал 3 000 зрителей на площадке и более 330 000 онлайн-просмотров трансляции в VK Видео. 78 смельчаков покорили ледяную лужу, а зрители из 36 городов участвовали в голосовании за лучших из лучших.
В этом году Фанпарк «Бобровый лог», который построен в черте Красноярска компанией «Норникель», отмечает 20-летие. На протяжении всех этих лет комплекс последовательно развивает инфраструктуру и предлагает различные форматы для спорта и отдыха. «Зимний Горнолужник» — это событие не только для любителей горнолыжки, но и для всех желающих хорошо и активно провести свой выходной день, посмотреть на яркие заезды, почувствовать драйв болельщика и бесплатно посетить концерт звезды российской эстрады.
Вход на территорию и участие в соревнованиях — бесплатные.
Регистрация участников: bobrovylog.ru/events/zimniy-gornoluzhnik-2026/