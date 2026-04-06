Болельщик умер во время матча воронежского «Факела» в Туле

Как известно, накануне в Туле состоялся матч 27 тура первой лиги по футболу. Местный «Арсенал» принимал воронежский «Факел». Гости победили на поле «канониров» впервые с 1999 года благодаря дублю Максима Турищева — 2:1.
Еще до того, как «огнеопасные» повели в счет на десятой минуте, одному из поклонников «Арсенала» стало плохо. Дежурившие на трибунах медики сразу же начали сердечно-легочную реанимацию. В это же время вызвали специализированную реанимационную бригаду. Но, увы, мужчину спасти не удалось.
Как уточнили в региональном минздраве, причиной смерти стала остановка сердца.
Что касается «Факела», то в следующем туре парни Олега Василенко дома примут столичную «Родину». Встреча на «Маршакане» пройдет 13 апреля, начало в 19:45.