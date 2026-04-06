Число прошедших медосмотры граждан выросло в Нижегородской области

В 2024 году диспансеризацию и профосмотры прошли более 91% взрослых и почти 99% детей региона.

Жители Нижегородской области стали чаще обращаться к врачам для профилактики заболеваний. Как сообщили в пресс-службе Нижегородстата, общее количество проведенных медицинских осмотров в 2024 году выросло на 8,8% по сравнению с предыдущим периодом. Наиболее заметный рост — на 12,7% — зафиксирован среди взрослого населения старше 18 лет.

Особое внимание уделяется детскому здоровью: профилактические обследования прошли 98,5% детей до 14 лет и 98,4% подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Среди взрослого населения охват составил 91,3% от общего числа граждан, подлежащих осмотрам. Плановые стоматологические проверки в регионе прошли 135,8 тысячи человек.

Для восстановления сил и укрепления иммунитета в области функционируют 197 санаторно-курортных организаций и баз отдыха, рассчитанных на 27,1 тыс. мест. В их число входят шесть специализированных детских санаториев. Данные опубликованы в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.

Ранее сообщалось, что нижегородцам напомнили алгоритм действий при укусе клеща.