Bloomberg: США близки к истощению запасов малозаметных ракет JASSM-ER

В статье говорится, что США с начала войны 28 февраля быстро расходуют оружие большой дальности, такое как стелс-ракеты JASSM-ER, стоимость которых составляет 1,5 млн долларов за единицу. Таким образом американцы пытаются снизить риск для своих военнослужащих, но это ведет к стремительному сокращению запасов систем, предназначенных для более боеспособных противников, таких как Китай.
По данным Bloomberg, Пентагон вынужден был «залезть» в запасы ракет JASSM-ER, предназначенные для других регионов. До войны с Ираном эти запасы составляли 2300 JASSM-ER, теперь же в арсенале остается только 425 ракет JASSM-ER. Этого достаточно для выполнения одного боевого задания примерно для 17 бомбардировщиков B-1B, уточняет издание. Еще около 75 ракет JASSM-ER признаны «непригодными к эксплуатации» из-за повреждений или технических неисправностей.
Ракеты, размещенные на американских объектах в других районах, включая континентальную часть США, будут перемещены на базы Центрального командования США или на базу в британском Фэрфорде.
JASSM-ER — ракета класса «воздух-поверхность» повышенной дальности (до 1000 километров). JASSM — ракета меньшей дальности, ее радиус действия составляет около 400 километров. Производство базовой версии JASSM закончилось около 10 лет назад. Что касается JASSM-ER, то в 2026 году в США планируется произвести только 396 этих ракет.