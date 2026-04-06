Bloomberg: США близки к истощению запасов малозаметных ракет JASSM-ER

По данным Bloomberg, Пентагон вынужден был «залезть» в запасы ракет JASSM-ER, предназначенные для других регионов. До войны с Ираном эти запасы составляли 2300 JASSM-ER, теперь же в арсенале остается только 425 ракет JASSM-ER. Этого достаточно для выполнения одного боевого задания примерно для 17 бомбардировщиков B-1B, уточняет издание. Еще около 75 ракет JASSM-ER признаны «непригодными к эксплуатации» из-за повреждений или технических неисправностей.