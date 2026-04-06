Бывший гендиректор ФК «Пари НН» прокомментировал поражение команды

Матч состоялся 5 апреля и завершился проигрышем хозяев: «Пари НН» пропустила единственный гол.

Бывший гендиректор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о поражении команды и недовольстве болельщиков в соцсетях.

Напомним, что в воскресенье, 5 апреля, в Нижнем Новгороде состоялся домашний матч команды «Пари НН» против «Ростова». Игра прошла в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась поражением хозяев со счетом 0:1, из-за чего этого нижегородская команда оказалась на 14-й строчке в турнирной таблице, попав в зону стыков.

Как сообщил бывший гендиректор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов, он не смотрел матч нижегородской команды, однако решил прокомментировать ситуацию из-за недовольств болельщиков.

«Я всегда говорил и остаюсь при своем мнении. Надо верить в свою команду не только во времена побед, но и в те моменты, когда тяжело. Много что влияет на исходы игр. Но на человеческие качества ничего влиять не должно», — поделился мнением Давид Мелик-Гусейнов.

Также бывший гендиректор «Пари НН» сообщил, что нельзя терять веру и лицо ни при каких обстоятельствах. По его словам, болельщикам стоит помнить, что футбол — это только игра.

Ранее Шпилевский прокомментировал крупное поражение «Пари НН» 22 марта.