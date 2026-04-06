За неделю шесть жителей Калининградской области отдали мошенникам более 4,7 млн рублей

классическую схему с переводом на «безопасный счет».
Другие жертвы тоже поверили в привычные легенды. Студентка из Калининграда лишилась 650 тысяч после истории про «декларирование» денег. Еще одна жительница Гурьевского района перевела 500 тысяч, поверив лже-сотрудникам Росфинмониторинга. Санитарка из Багратионовского района отдала 611 тысяч — ей сказали, что ее накопления пытаются похитить.
Две женщины из Калининграда — пожилая и студентка — попались на обвинениях в финансировании вооруженных сил иностранного государства и потеряли 1,04 млн и 765 тысяч рублей соответственно.
Полиция напоминает: «безопасных счетов» не существует, а сотрудники банков и госорганов не звонят гражданам с требованиями переводить деньги. Если вам предлагают «спасти» сбережения — это мошенники.