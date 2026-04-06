Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю шесть жителей Калининградской области отдали мошенникам более 4,7 млн рублей

Самую крупную сумму — 1,2 млн рублей — потеряла пенсионерка из Гурьевского района Калининградской области: она попалась на.

Источник: Kaliningradnews

классическую схему с переводом на «безопасный счет».

Другие жертвы тоже поверили в привычные легенды. Студентка из Калининграда лишилась 650 тысяч после истории про «декларирование» денег. Еще одна жительница Гурьевского района перевела 500 тысяч, поверив лже-сотрудникам Росфинмониторинга. Санитарка из Багратионовского района отдала 611 тысяч — ей сказали, что ее накопления пытаются похитить.

Две женщины из Калининграда — пожилая и студентка — попались на обвинениях в финансировании вооруженных сил иностранного государства и потеряли 1,04 млн и 765 тысяч рублей соответственно.

Полиция напоминает: «безопасных счетов» не существует, а сотрудники банков и госорганов не звонят гражданам с требованиями переводить деньги. Если вам предлагают «спасти» сбережения — это мошенники.