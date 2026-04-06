85-летняя пенсионерка из Прикамья, на которую упала глыба льда, скончалась

Трагедия случилась 28 марта в Кунгуре.

Женщина, пострадавшая при сходе снега с крыши пятиэтажки в Кунгуре, скончалась в больнице, не приходя в сознание, об этом URA.RU сообщили родственники погибшей.

Трагедия произошла 28 марта. 85-летняя пенсионерка сидела на лавочке у дома, когда на неё обрушилась снежная масса. Врачи диагностировали у неё множественные переломы рёбер и ключицы. Состояние оценивалось как крайне тяжёлое, женщину ввели в кому. Спасти её не удалось.

Погибшая была ветераном труда, большую часть жизни проработала на Кунгурском кожевенно-обувном комбинате.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, управляющая компания вовремя не очистила крышу. Глава СК РФ ждёт доклад о ходе уголовного дела.