Под Минусинском неизвестные устроили пожар в сосновом лесу (видео)

На юге Красноярского края неизвестные устроили пожар в сосновом лесу. О происшествии рассказали в пресс-службе краевого Лесопожарного центра.
Все произошло накануне вечером в окрестностях Минусинска. Сообщение о замеченном в лесу задымлении на местную лесопожарную станцию поступило из пожарной части МЧС РФ. На место сразу отправили бригаду из 4 человек на пожарной машине.
«Когда приехали по указанным координатам, то увидели костёр, рядом с ним валялась кастрюля. Огонь, судя по всему, пытались тушить: копали лопатой и забрасывали землёй. Но не дотушили, и пламя начало расходиться. Мы залили тлеющие участки водой из пожарной машины, не дали огню перейти на лес», — рассказал начальник Минусинской ЛПС Александр Удалов.
В Лесопожарном центре напомнили, что виновников пожара будут искать. За нарушение правил пожарной безопасности им может грозить штраф. Граждане заплатят до 60 тыс. рублей, должностные лица — до 110 тыс. рублей, а юридические — до 2 млн рублей. Кроме того, виновник возместит ущерб, причиненный лесному фонду, и затраты на тушение. Также, в зависимости от причиненного ущерба, может быть возбуждено уголовное дело.
При обнаружении возгорания в лесу граждан просят немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.