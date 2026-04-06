Под Минусинском неизвестные устроили пожар в сосновом лесу (видео)

В Лесопожарном центре напомнили, что виновников пожара будут искать. За нарушение правил пожарной безопасности им может грозить штраф. Граждане заплатят до 60 тыс. рублей, должностные лица — до 110 тыс. рублей, а юридические — до 2 млн рублей. Кроме того, виновник возместит ущерб, причиненный лесному фонду, и затраты на тушение. Также, в зависимости от причиненного ущерба, может быть возбуждено уголовное дело.