Лукашенко сказал, в чем Россия должна быть центральным звеном

Президент Беларуси Александр Лукашенко встречаясь с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым, сказал, в чем Россия должна быть центральным звеном, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, белорусский лидер сказал, что России следует занимать центральное место в ОДКБ.
— Центральным звеном у нас должна быть Российская Федерация и ее Вооруженные Силы, это естественно, — уверен он.
Далее Лукашенко пояснил, что в государствах организации — оружие советское, которое большинство производится в России. Также он сказал о единстве тактики.
— Тактика у нас одинаковая, постсоветских республик, — указал он.
Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что и защищаться государствам придется вместе, пояснив, что имеет в виду то, что на главных направлениях будут действовать страны, находящиеся на этих главных направлениях.
— Такая была философия предложена. И хоть мы аккуратно, осторожно обсуждали ее, но жизнь показала, что именно в таком ключе мы и будем действовать, — констатировал белорусский президент.
Еще Александр Лукашенко предупредил, почему нужно быть аккуратным в отношениях с Арменией.