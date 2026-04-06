Лукашенко сказал, в чем Россия должна быть центральным звеном

Лукашенко назвал Россию и ее Вооруженные Силы центральным звеном в ОДКБ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко встречаясь с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым, сказал, в чем Россия должна быть центральным звеном, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, белорусский лидер сказал, что России следует занимать центральное место в ОДКБ.

— Центральным звеном у нас должна быть Российская Федерация и ее Вооруженные Силы, это естественно, — уверен он.

Далее Лукашенко пояснил, что в государствах организации — оружие советское, которое большинство производится в России. Также он сказал о единстве тактики.

— Тактика у нас одинаковая, постсоветских республик, — указал он.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что и защищаться государствам придется вместе, пояснив, что имеет в виду то, что на главных направлениях будут действовать страны, находящиеся на этих главных направлениях.

— Такая была философия предложена. И хоть мы аккуратно, осторожно обсуждали ее, но жизнь показала, что именно в таком ключе мы и будем действовать, — констатировал белорусский президент.

Еще Александр Лукашенко предупредил, почему нужно быть аккуратным в отношениях с Арменией.

Узнать больше по теме
ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
Читать дальше