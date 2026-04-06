Мотоспасатели открыли сезон в Волгограде, Волжском и Камышине

Уникальное подразделение огнеборцев открыло сезон в Волгоградской области. Он продлится до октября, сообщает РИАЦ.
Мотоспасателей можно увидеть в Волгограде, Волжском и Камышине. Они передвигаются на современных мотоциклах и квадроциклах, что позволяет оперативно контролировать пожарную обстановку в этих крупнейших городах региона.
Сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области на маневренном транспорте прибывают на вызовы в тех случаях, когда требуется потушить небольшие возгорания. Они могут быстро добраться до мест происшествия в условиях плотного дорожного трафика. Подразделения укомплектованы огнетушителями, гидравлическим инструментом и аптечками, что позволяет оказать первую медицинскую помощь тем, кто пострадал в пожарах.
