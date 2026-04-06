Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диспансеризация позволила выявить онкологию у 13 тысяч жителей Минска

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Онкологическая патология была выявлена у более 13 тысяч человек, которые прошли диспансеризацию в белорусской столице в 2025-м, заявила во время пресс-конференции замначальника управления — начальник отдела специализированной медпомощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ольга Юрченко, передает Sputnik.

По ее словам, итоги 2025-го показывают, что система здравоохранения белорусской столицы прогрессивно развивается, но запросы общества растут еще быстрее.

«За 2025 год 93% взрослого населения (Минска — Sputnik) прошли диспансеризацию. У более 13 тысяч человек выявлена онкологическая патология. Из них более 95% — на ранней стадии», — отметила Юрченко.

По ее словам, диспансеризация как раз предусмотрена для условно здоровых людей, у которых нет жалоб на самочувствие. При этом регулярные профилактические осмотры позволяют выявить у них преимущественно на ранних стадиях различные заболевания, в том числе злокачественные.

Юрченко подчеркнула, что ранняя диагностика позволяет начать лечение своевременно.

«Фактически патология подтверждается у каждого 200 обследованного», — уточнила замначальника.