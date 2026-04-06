Диспансеризация позволила выявить онкологию у 13 тысяч жителей Минска

По ее словам, итоги 2025-го показывают, что система здравоохранения белорусской столицы прогрессивно развивается, но запросы общества растут еще быстрее.
«За 2025 год 93% взрослого населения (Минска — Sputnik) прошли диспансеризацию. У более 13 тысяч человек выявлена онкологическая патология. Из них более 95% — на ранней стадии», — отметила Юрченко.
По ее словам, диспансеризация как раз предусмотрена для условно здоровых людей, у которых нет жалоб на самочувствие. При этом регулярные профилактические осмотры позволяют выявить у них преимущественно на ранних стадиях различные заболевания, в том числе злокачественные.
Юрченко подчеркнула, что ранняя диагностика позволяет начать лечение своевременно.
«Фактически патология подтверждается у каждого 200 обследованного», — уточнила замначальника.