В Красноярском музыкальном театре пройдет лекция об астрофотографии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 апреля в малом зале Красноярского музыкального театра состоится лекция «Астрофотография», приуроченная к Неделе космоса.
Спикером выступит сотрудник Института физики СО РАН Максим Грамотунов. Он расскажет о принципах съемки космических объектов, особенностях получения изображений и цвета на астрофотографиях, а также о том, как начать заниматься астрофотографией без значительных затрат. Отдельное внимание будет уделено практике местных любителей астрономии.
Лекцию дополнит выставка работ красноярских астрофотографов — снимки будут представлены в зале на мольбертах.
Для участия необходима предварительная регистрация, ссылка размещена в социальных сетях театра.
