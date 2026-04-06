Застрявших в шахте в ЛНР горняков подняли на безопасную высоту

Сотрудников шахты «Белореченская» в ЛНР, оставшихся под землей после атаки дрона, подняли на безопасную высоту. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства региона Юрий Говтвин.
«Электроснабжение восстановить планируем сегодня, во второй половине дня. После этого мы сможем поднять всех шахтеров на поверхность», — сказал он (цитата по пресс-службе правительства ЛНР).
Он добавил, что с шахтерами поддерживается устойчивая связь, они снабжены запасом питьевой воды, приток воздуха в шахту обеспечен.
По словам Говтвина, все экстренные службы на месте и предпринимают меры по спасению горняков.
Ночью ВСУ ударили по территории шахты «Белореченская», в результате оказалась повреждена электроподстанция. Из-за аварийного отключения света более 40 горняков остались под землей.
