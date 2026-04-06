Высокоскоростной интернет проведут еще в 2 деревни Новгородской области

Доступ к высокоскоростному интернету получат жители деревень Подберезье и Божонка в Новгородской области, сообщили в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий региона. Это соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Мастерам предстоит проложить два километра магистрального кабеля и построить распределительную сеть. Завершить работы планируют до конца первого полугодия. После этого начнется подключение абонентов к Сети. В общей сложности современными услугами связи смогут пользоваться 600 человек.
«Первостепенная задача, которую поставил перед профильным ведомством губернатор Александр Дронов, — развитие волоконно-оптических линий связи. В Подберезье был большой запрос от жителей, и мы рады, что “Ростелеком” оперативно на него откликнулся. Этим планы не ограничиваются. Работа продолжится и в других округах», — подчеркнул заместитель губернатора Новгородской области Антон Лебедев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.