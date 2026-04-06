В Казани поступило 75 сообщений о подтоплениях

Единая дежурно-диспетчерская служба Казани ведет постоянный мониторинг состояния рек Нокса и Киндерка, собирает информацию о подтоплениях и передает ее районным администрациям. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин.