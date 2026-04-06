В Казани поступило 75 сообщений о подтоплениях

Гидрологические посты следят за уровнем рек Нокса и Киндерка.

Источник: Комсомольская правда

Единая дежурно-диспетчерская служба Казани ведет постоянный мониторинг состояния рек Нокса и Киндерка, собирает информацию о подтоплениях и передает ее районным администрациям. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин.

Поступило 75 сообщений. Из них 72 отработаны, три находятся в работе. Только за прошедшее воскресенье зафиксировали 15 заявок.

Гидрологические посты отслеживают уровень воды дважды в сутки. При ухудшении обстановки частота передачи данных увеличивается до каждых четырех часов.

Напомним, в Алькеевском районе подтопило участок грунтовой дороги в селе Старое Камкино. Высота перелива составила 5 сантиметров, проезд сохраняется. В Арском районе из-за перелива Казанки подтопило дорогу в поселке Качелино (15 сантиметров), пешеходы пользуются мостом.