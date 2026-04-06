Путин поручил сформировать единые подходы к дизайн-кодам малых поселений

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать единые подходы к дизайн-кодам малых населенных пунктов, в том числе входящих в «Золотое кольцо».
Утвержденный перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» размещен на сайте Кремля.
«В целях сохранения культурно-исторического облика населенных пунктов, расположенных на территориях Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областей, рекомендовать исполнительным органам названных субъектов РФ при участии автономной некоммерческой организации “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов” и государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” обеспечить формирование единых подходов к градостроительной деятельности, формированию дизайн-кодов малых населенных пунктов, в том числе входящих в туристский маршрут “Золотое кольцо России”, и других исторических поселений с учетом опыта развития Суздаля, сохранения культурно-исторического наследия и иных особенностей указанных территорий», — говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 30 июня 2026 года, далее — один раз в полгода. Ответственными назначены главы соответствующих субъектов РФ.