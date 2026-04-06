Российских операторов связи оштрафовали за нарушения при фильтрации трафика

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Суды оштрафовали российских операторов связи на четыре миллиона рублей за нарушения требования пропускать весь интернет-трафик через ТСПУ, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
«В период с 15 октября 2025 по 31 марта 2026 года территориальные управления Роскомнадзора оформили материалы в отношении 28 операторов связи за нарушение требований к пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и сети связи общего пользования», — сказали в ведомстве.
В 15 случаях операторам назначили штрафы в общей сложности на четыре миллиона рублей, в пяти — вынесли предупреждения, а в восьми — заседания пока не состоялись.
Операторы связи с 1 января 2023 года обязаны пропускать весь интернет-трафик через ТСПУ. Невыполнение этого требования приводит к возникновению информационных угроз для россиян, уточнили в Роскомнадзоре.
Штрафы за нарушение составляют от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч — для индивидуальных предпринимателей и от 500 тысяч до миллиона — для юридических лиц. При повторном нарушении юридическим лицам грозит штраф в размере от трех до пяти миллионов, а должностным лицам и предпринимателям — до трех лет лишения свободы.