Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

130 пьяных водителей остановили на дорогах Красноярского края за прошедшие выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае за прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции остановили 130 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: НИА Красноярск

По данным МВД, среди задержанных оказались шесть автомобилистов, ранее уже привлекавшихся за аналогичные нарушения. В этот раз им грозит уголовная ответственность.

Кроме того, инспекторы ДПС задержали 22 водителя, не имеющих водительского удостоверения, которые также находились в состоянии опьянения.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы. За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок от полутора до двух лет.