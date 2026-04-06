130 пьяных водителей остановили на дорогах Красноярского края за прошедшие выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае за прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции остановили 130 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По данным МВД, среди задержанных оказались шесть автомобилистов, ранее уже привлекавшихся за аналогичные нарушения. В этот раз им грозит уголовная ответственность.
Кроме того, инспекторы ДПС задержали 22 водителя, не имеющих водительского удостоверения, которые также находились в состоянии опьянения.
В отношении всех нарушителей составлены административные материалы. За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок от полутора до двух лет.