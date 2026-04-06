«Енисей-СТМ» выиграл первый тур чемпионата России по регби-7 в Сочи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сочи прошел первый тур чемпионата России по регби-7, в котором участвовали 11 команд.
Красноярский «Енисей-СТМ» на групповом этапе сыграл вничью с «Балтийским штормом» из Калининграда (12:12) и уступил московскому «Динамо» (0:31). «Красный Яр» в группе Б обыграл «Стрелу-Ак Барс» из Казани (12:5), «Таганый Рог» из Таганрога (17:5) и «ВВА-Подмосковье» (22:10).
В четвертьфинале команды из Красноярска встретились между собой, победу одержал «Енисей-СТМ» — 28:26. В полуфинале красноярцы обыграли «Заставу-7» из Санкт-Петербурга (31:0), а в финале взяли реванш у «Динамо» — 14:12 и стали победителями тура.
«Красный Яр» после поражения в четвертьфинале обыграл «Балтийский шторм» (21:7) и пензенский «Локомотив» (21:5), заняв пятое место.
Второй тур чемпионата России также пройдет в Сочи 11−12 апреля, сообщили в министерстве спорта Красноярского края.