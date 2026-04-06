Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае ограничат движение через два железнодорожных переезда

В ночь на 7 апреля железнодорожники ограничат движение автотранспорта через два переезда в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 7 апреля в Красноярском крае ограничат движение через два железнодорожных переезда. Как рассказали в КрасЖД, это связано с проведением ремонтных работ.

Так, в поселке Нижний Ингаш с 18:00 6 апреля до 6:00 7 апреля пропуск автомобилей через переезд на трассе Р-255 «Сибирь» будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе. Объект расположен на выезде из населенного пункта.

Автомобилисты смогут объехать ремонтируемый участок через переезд, расположенный в черте поселка — на пересечении с улицей Железнодорожная.

В селе Филимоново Канского округа пропускать автотранспорт через переезд будут так:

— с 23:00 6 апреля до 01:00 7 апреля — в реверсивном режиме;

— с 01:00 до 04:00 — проезд закроют;

— с 04:00 до 08:00 — снова в реверсивном режиме.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.