В ночь на 7 апреля в Красноярском крае ограничат движение через два железнодорожных переезда. Как рассказали в КрасЖД, это связано с проведением ремонтных работ.
Так, в поселке Нижний Ингаш с 18:00 6 апреля до 6:00 7 апреля пропуск автомобилей через переезд на трассе Р-255 «Сибирь» будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе. Объект расположен на выезде из населенного пункта.
Автомобилисты смогут объехать ремонтируемый участок через переезд, расположенный в черте поселка — на пересечении с улицей Железнодорожная.
В селе Филимоново Канского округа пропускать автотранспорт через переезд будут так:
— с 23:00 6 апреля до 01:00 7 апреля — в реверсивном режиме;
— с 01:00 до 04:00 — проезд закроют;
— с 04:00 до 08:00 — снова в реверсивном режиме.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.