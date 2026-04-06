Спрос на психподдержку при поиске работы вырос вдвое в Нижегородской области

За три месяца в кадровый центр за помощью обратились более 300 безработных.

Источник: Комсомольская правда

В первом квартале 2026 года в Нижегородской области зафиксирован двукратный рост обращений за психологической поддержкой при трудоустройстве. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

С начала года услугой кадрового центра «Работа России» воспользовались более 300 человек. По словам министра демографии Игоря Пантюхина, рост интереса к мере поддержки связан с осознанным подходом жителей к карьере и готовностью использовать все инструменты для преодоления неуверенности при смене профессии.

Чаще всего за психологической помощью обращались нижегородцы зрелого возраста. Среди них 114 человек в возрасте от 45 до 55 лет и 105 граждан от 35 до 45 лет. Как отметила исполняющая обязанности директора центра Елена Видяева, консультации помогают соискателям адаптироваться к рынку труда, снизить уровень тревожности и успешно проходить собеседования.

Благодаря полученной поддержке нижегородцы смогли трудоустроиться в самых разных сферах. Новые рабочие места они заполучили в банковском секторе, малом бизнесе, административных учреждениях. Также востребованными оказались организации социальной сферы и крупные заводы.

Тем, кто нуждается в поддержке, психологическую помощь можно получить через портал «Работа России» или в ближайших филиалах службы занятости.

Добавим, что эта работа ведется в рамках нового нацпроекта «Кадры», запущенного в 2025 году по поручению президента Владимира Путина. Проект включает четыре федеральных направления, нацеленных на оперативную подготовку специалистов под нужды работодателей.