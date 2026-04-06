В Пскове проведут тренинг для начинающих бизнесменов

Тренинг для начинающих предпринимателей состоится 18 и 19 апреля в Пскове при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Мероприятия проведет генеральный директор образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров. Слушатели тренинга, например, научатся оценивать перспективность своих идей, разрабатывать бизнес‑планы, выбирать оптимальную организационно‑правовую форму предпринимательской деятельности, разбираться в процедуре государственной регистрации. Особое внимание на занятии будет уделено возможностям использования социальных контрактов для запуска собственного дела.
Участие в тренинге бесплатное. Всем желающим необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте регионального центра «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.