В Перми оштрафовали перевозчиков за грязные автобусы на 257 тысяч рублей

В Перми проверили внешний вид общественного транспорта. Под проверку чистоты попали автобусы 13 перевозчиков.
Специальный рейд выявил многочисленные нарушения. Общая сумма наложенных штрафов составила 257 тыс. руб. Проверку чистоты контролеры провели непосредственно на выпуске автобусов на линию.
В городском департаменте транспорта пояснили, что автобусы необходимо приводить в порядок и мыть ежедневно при заходе в парк. Салоны общественного транспорта также проходят ежедневную ручную уборку.
«Наша главная цель — не штрафовать, а добиться качества и чистоты», — сообщили в городском ведомстве.