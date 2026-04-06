«Неделя ЗОЖ» стартовала на железной дороге

На Горьковской железной дороге началась неделя, посвященная здоровому образу жизни. Эта инициатива, проводимая в рамках общероссийской кампании с 6 по 12 апреля 2026 года, охватывает всю сеть компании. Об этом сообщили в организации.
В течение этой недели на магистрали будет организован ряд мероприятий, нацеленных на улучшение физического состояния сотрудников. Планируются индивидуальные и групповые консультации с врачами различных специальностей, включая психолога, терапевта и дерматолога. Также предусмотрены возможности для проведения медицинских осмотров и практических мастер-классов.
Для того чтобы сделать здоровый образ жизни более привлекательным для железнодорожников, запланированы разнообразные лекции и занятия. Кроме того, будут организованы образовательные мероприятия для студентов, обучающихся в учреждениях, связанных с железнодорожной отраслью.
В отделах компании сотрудники смогут принять участие в производственной гимнастике. Для укрепления взаимодействия внутри коллективов и снятия психологического напряжения будут проведены игры, направленные на сплочение команды.
В социальной сети «ЗОЖ ГЖД» (ВК, MAX, Telegram) с 1 по 12 апреля проходит соревнование «Я — Агент ЗОЖ». Участникам предлагается организовывать мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, для своих коллег и делиться впечатлениями в социальных сетях, используя хэштег #НеделяЗОЖГЖД.
В рамках в социальной сети «ВК» проходят общесетевые конкурсы «Шагай на здоровье» и «Здоровый образ жизни в традициях народов России». 10 апреля также состоится командная интеллектуальная игра «Мозгобойня» в формате викторины. Для участия необходимо сформировать команду до пяти человек, придумать уникальное название и зарегистрировать капитана на сайте.
Полная программа мероприятий, связанных с «Неделей ЗОЖ», доступна в официальных группах «ЗОЖ РЖД» в социальных сетях «ВКонтакте» и «MAX».