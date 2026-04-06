Суд в Краснодаре арестовал имущество вице-губернатора Андрея Коробки

Ленинский районный суд Краснодара арестовал имущество заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки в качестве обеспечительной меры в рамках антикоррупционного иска, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
«Судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста и запрета на распоряжение имуществом», — говорится в сообщении.
Речь идет об иске об обращении в доход государства имущества семьи Коробки и связанных с ним лиц. Поводом для его подачи стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства.
Согласно данным суда, Коробка вел нелегальную деятельность совместно с депутатами Заксобрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым — бенефициарами девелоперских организаций. В результате нелегального сращивания бизнеса его капитализация увеличилась более чем на 10 млрд руб.
Кроме Коробки ответчиками по делу проходят 20 физических лиц и 3 юридических. Суд принял к производству исковое заявление.
