Суд в Краснодаре арестовал имущество вице-губернатора Андрея Коробки

Ленинский районный суд Краснодара арестовал имущество заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки в качестве обеспечительной меры в рамках антикоррупционного иска, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Источник: РБК

«Судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста и запрета на распоряжение имуществом», — говорится в сообщении.

Речь идет об иске об обращении в доход государства имущества семьи Коробки и связанных с ним лиц. Поводом для его подачи стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства.

Согласно данным суда, Коробка вел нелегальную деятельность совместно с депутатами Заксобрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым — бенефициарами девелоперских организаций. В результате нелегального сращивания бизнеса его капитализация увеличилась более чем на 10 млрд руб.

Кроме Коробки ответчиками по делу проходят 20 физических лиц и 3 юридических. Суд принял к производству исковое заявление.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.