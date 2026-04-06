В Назарово подростки без прав управляли мотоциклом и автомобилями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Назарово сотрудники ДПС задержали 16-летнего подростка, управлявшего мотоциклом без мотошлема.
Водитель проигнорировал требование об остановке и был остановлен после непродолжительного преследования.
Как установили инспекторы, подросток сел за руль с разрешения матери. В его отношении составлены административные материалы за управление без водительского удостоверения, без полиса ОСАГО, без регистрационных документов, а также без мотошлема. Общая сумма штрафов превысила 15 тысяч рублей. Мотоцикл эвакуирован на специализированную стоянку.
В отношении матери составлен административный материал за передачу управления лицу без прав. Ей грозит штраф 30 тысяч рублей.
Кроме того, в городе выявлены еще три случая управления автомобилями несовершеннолетними в возрасте 16 и 17 лет. Подростки управляли ВАЗ-21063, ВАЗ-2106 и Toyota Land Cruiser с разрешения матерей и бабушки. На взрослых также составлены протоколы со штрафом 30 тысяч рублей, на подростков — административные материалы на суммы более 15 тысяч рублей.
Информация о нарушителях направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.