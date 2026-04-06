20 предприятий представят продукцию на Пасхальной ярмарке в Нижнем Новгороде

Она пройдет 10 и 11 апреля на площади Советской.

Источник: Живем в Нижнем

На традиционной Пасхальной ярмарке в Нижнем Новгороде можно будет приобрести продукцию более 20 предприятий региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, сельскохозяйственная Пасхальная ярмарка пройдет 10 и 11 апреля на площади Советской. Торговые площадки разместят перед зданием администрации Советского района.

Свою продукцию представят предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, владельцы фермерских и личных подсобных хозяйств, а также организации нижегородского Облпотребсоюза. Покупка продукции напрямую у производителей поможет развитию малого бизнеса в области.

«На ставшей традиционной Пасхальной ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции местных производителей. Это куличи, яйца, мясная, молочная, рыбная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также изделия народных художественных промыслов и другие товары», — отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Приобрести местную продукцию можно будет с 09:00 до 18:00. Организаторами ярмарки стали региональный минсельхоз и АНО «Центр поддержки предпринимательства» Нижнего Новгорода.

0+