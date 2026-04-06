Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полмиллиарда рублей: в Красноярском крае осудили контрабандистов леса

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор двум жителям региона, которых признали виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор двум жителям региона, которых признали виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Мужчины незаконно вывезли леса почти на полмиллиарда рублей. Суд установил, что в 2019—2021 годах злоумышленники, действуя в сговоре, заключили внешнеэкономические контракты на экспорт лесоматериалов. В таможенные органы через электронный документооборот они направляли подложные сопроводительные бумаги с липовыми сведениями о происхождении древесины. В итоге через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС незаконно вывезли более 60 тысяч кубометров хвойной древесины, общая стоимость продукции превысила 479 млн рублей. С учетом позиции гособвинения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры суд назначил одному фигуранту 4 года колонии общего режима и штраф 300 тыс. рублей, второму — 2,5 года принудительных работ с удержанием пятой части зарплаты в доход государства. Кроме того, суд конфисковал сумму, равную стоимости незаконно вывезенной древесины, — почти 480 млн рублей.