Полмиллиарда рублей: в Красноярском крае осудили контрабандистов леса

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор двум жителям региона, которых признали виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Мужчины незаконно вывезли леса почти на полмиллиарда рублей. Суд установил, что в 2019—2021 годах злоумышленники, действуя в сговоре, заключили внешнеэкономические контракты на экспорт лесоматериалов. В таможенные органы через электронный документооборот они направляли подложные сопроводительные бумаги с липовыми сведениями о происхождении древесины. В итоге через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС незаконно вывезли более 60 тысяч кубометров хвойной древесины, общая стоимость продукции превысила 479 млн рублей. С учетом позиции гособвинения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры суд назначил одному фигуранту 4 года колонии общего режима и штраф 300 тыс. рублей, второму — 2,5 года принудительных работ с удержанием пятой части зарплаты в доход государства. Кроме того, суд конфисковал сумму, равную стоимости незаконно вывезенной древесины, — почти 480 млн рублей.