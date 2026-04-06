Ветеранам в Ростовской области выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

В апреле ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Ростовской области, дополнительно перечислят по 10 тысяч рублей. Речь идет о единовременной выплате в честь годовщины Победы, сообщают в донском отеделении Фонда пенсионного и социального страхования России.
Средства должны поступить вместе с пенсией: через банки не позднее 10, 16 или 23 апреля, через почту — с 3 по 21 апреля по обычному графику.
— Выплату получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Обращаться никуда не нужно, деньги направят автоматически в апреле или мае на основании имеющихся данных. Списки уже уточнили, — говорится в сообщении СФР.
В 2026 году выплату ко Дню Победы назначили для 168 ветеранов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.