Ветеранам в Ростовской области выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Выплаты ко Дню Победы донским ветеранам перечислят с апрельской пенсией.

Источник: Комсомольская правда

В апреле ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Ростовской области, дополнительно перечислят по 10 тысяч рублей. Речь идет о единовременной выплате в честь годовщины Победы, сообщают в донском отеделении Фонда пенсионного и социального страхования России.

Средства должны поступить вместе с пенсией: через банки не позднее 10, 16 или 23 апреля, через почту — с 3 по 21 апреля по обычному графику.

— Выплату получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Обращаться никуда не нужно, деньги направят автоматически в апреле или мае на основании имеющихся данных. Списки уже уточнили, — говорится в сообщении СФР.

В 2026 году выплату ко Дню Победы назначили для 168 ветеранов.

