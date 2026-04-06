Лукашенко рад тому, что Трамп обнажил обстановку в мире

Президент Беларуси Александр Лукашенко указал на то, что коллективный Запад обнажил свою позицию, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В беседе с генсекретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым белорусский лидер подчеркнул, что все вопросы следует решать мирно. Также он сказал не забывать о том, что «никто никому из нас не поможет, если мы не поможем сами себе».
Лукашенко отметил, что все наблюдают, как развивается мир, но и непонятно, в каком направлении будет идти дальнейшее развитии, каким образом будут выстраиваться международные отношения. Кроме того, глава Беларуси обратил внимание на то, что позиция Соединенных Штатов Америки и в целом Запада уже абсолютно обнажена.
— И слава богу, что Трамп обнажил обстановку и мы теперь понимаем, где «права человека», где «демократия», где еще какие-то вопросы, — прокомментировал белорусский президент.
А резюмируя сказал, в этом сложном мире следует определить свои роль, значимость и направление действий. При этом он сказал, что многое зависит от ОДКБ, которая может рассчитывать на Беларусь.
— Многое зависит от вас, ваших коллег. Но я надеюсь, справитесь. На нас можете рассчитывать, — заключил он.
