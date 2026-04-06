Лукашенко рад тому, что Трамп обнажил обстановку в мире

Лукашенко заявил, что США и Запад абсолютно обнажили свою позицию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко указал на то, что коллективный Запад обнажил свою позицию, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В беседе с генсекретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым белорусский лидер подчеркнул, что все вопросы следует решать мирно. Также он сказал не забывать о том, что «никто никому из нас не поможет, если мы не поможем сами себе».

Лукашенко отметил, что все наблюдают, как развивается мир, но и непонятно, в каком направлении будет идти дальнейшее развитии, каким образом будут выстраиваться международные отношения. Кроме того, глава Беларуси обратил внимание на то, что позиция Соединенных Штатов Америки и в целом Запада уже абсолютно обнажена.

— И слава богу, что Трамп обнажил обстановку и мы теперь понимаем, где «права человека», где «демократия», где еще какие-то вопросы, — прокомментировал белорусский президент.

А резюмируя сказал, в этом сложном мире следует определить свои роль, значимость и направление действий. При этом он сказал, что многое зависит от ОДКБ, которая может рассчитывать на Беларусь.

— Многое зависит от вас, ваших коллег. Но я надеюсь, справитесь. На нас можете рассчитывать, — заключил он.

Еще Александр Лукашенко сказал, в чем Россия должна быть центральным звеном.

Также глава Беларуси предупредил, почему нужно быть аккуратным в отношениях с Арменией.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
