В мае в Сарапуле в Удмуртии откроют новый модульный причал

Новый модульный причал в Сарапуле Удмуртской Республики сможет принять первый пассажирский теплоход уже в мае, сообщили в пресс-службе администрации города. Развитие инфраструктуры для путешественников способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Современный объект появится на месте причала, который в 2025 году оказался в аварийном состоянии. Конструкция будет состоять из основного модуля и двух понтонов с трапом для безопасной высадки пассажиров. Она рассчитана на швартовку различных типов судов, включая скоростные «Метеоры» и теплоходы на подводных крыльях.
«Объект критически важен для всей республики. Мы нашли оптимальное решение, которое позволит уже в мае запустить теплоходы и избежать срыва туристического сезона. Новая конструкция надежна, безопасна и рассчитана на долгие годы работы», — отметили в администрации Сарапула.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.