В Пермском крае ожидаются снегопады и похолодание до −8 градусов

Похолодание с ветром, снегопадами и восстановлением снежного покрова начнётся со среды 8 апреля, сообщил доктор географических наук Андрей Шихов в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».
Вечером 6 апреля через регион пройдёт холодный фронт с осадками до 12−14 мм. Днём +5… +10°С, в Перми +6… +8°С. Во вторник ночью похолодает до 0… +3°С. В среду на севере небольшой снег и около 0 , на юге до +12… +15°С. В Перми до +10°С.
В четверг холод распространится на центральные районы. На севере ночью до −6°С, днём 0… −2°С. На востоке даже днём −2… −5°С. В пятницу ночью 0… −5°С, на востоке и севере до −8°С, днём −2… +3°С. В Перми вероятен снегопад.
В выходные осадки прекратятся. В воскресенье потеплеет до +8… +13°С.