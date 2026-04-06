Губернатор назвал основную версию возникновения пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде

У нас в сети много версий с причинами появляется: и с поджогами, и каких только версий нет. Я предлагаю дождаться результатов. И уже непосредственно после этого сделаем выводы. Не будем додумывать, какие причины возгорания были. Но я ещё раз хотел обратить внимание на то, что это не в первый раз, не только в нашем регионе, а в целом, причиной являются некоторые ремонтные работы, которые проводят. Одна из основных версий, я так понимаю, сейчас, Роман Васильевич [Емельянов], именно эта, да? Проходят ремонтные работы в торговых центрах — надо посмотреть, почему они проходят в то время, когда их посещают посетители. Значит, надо посмотреть другие часы, время, когда эти ремонтные работы проводить. Но только не во время посещения посетителями и клиентами этих торговых центров, — сказал Беспрозванных.