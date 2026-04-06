Губернатор назвал основную версию возникновения пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Основной версией возникновения пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде рассматриваются ремонтные работы. При этом власти призывают дождаться заключения экспертизы. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 6 апреля.
У нас в сети много версий с причинами появляется: и с поджогами, и каких только версий нет. Я предлагаю дождаться результатов. И уже непосредственно после этого сделаем выводы. Не будем додумывать, какие причины возгорания были. Но я ещё раз хотел обратить внимание на то, что это не в первый раз, не только в нашем регионе, а в целом, причиной являются некоторые ремонтные работы, которые проводят. Одна из основных версий, я так понимаю, сейчас, Роман Васильевич [Емельянов], именно эта, да? Проходят ремонтные работы в торговых центрах — надо посмотреть, почему они проходят в то время, когда их посещают посетители. Значит, надо посмотреть другие часы, время, когда эти ремонтные работы проводить. Но только не во время посещения посетителями и клиентами этих торговых центров, — сказал Беспрозванных.
Глава региона поручил взять работу на контроль и доложить о предлагаемых мерах. «Давайте закрепим это в качестве обязательного порядка работ. Не первый случай. Надо с этим разобраться один раз, чтобы никаких ремонтных работ во время массового посещения жителями региона таких торговых центров либо других зданий не было», — заключил он.
Начальник регионального управления МЧС Роман Емельянов отметил, что существует несколько версий возникновения пожара. Ведомство ведёт совместную работу со следственным комитетом и прокуратурой.
Пожар в торговом центре начался днём в воскресенье, 5 апреля. Пламя быстро охватило фасад и внутренние помещения здания. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Из комплекса эвакуировали около 140 человек.
К вечеру пожар удалось локализовать, однако позднее из-за сильного ветра очаги возгорания увеличились. Специалисты стали тушить огонь с задней стороны торгового центра. В результате происшествия пострадали двое посетителей и двое пожарных. В 22:53 удалось ликвидировать открытое горение.