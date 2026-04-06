За кражу 5 млн рублей из автомобиля в Красноярске двух приезжих отправили в колонию

«Проезжая мимо отделения одного из банков, подельники обратили внимание на дорогостоящие автомобили на парковке и людей, садящихся в них, которые выглядели презентабельно. Решение созрело быстро — мужчины стали ежедневно приезжать к филиалу и наблюдать за клиентами, высматривая потенциальную жертву. Выбор пал на мужчину средних лет: он зашел в отделение банка с пустыми руками, а вышел с увесистым свертком. Проследовав за ним на своей машине до здания на правобережье и дождавшись, пока он покинет автомобиль, злоумышленники начали действовать. Один из них кулаком разбил стекло в двери и взял с напольного коврика пакет с деньгами, который владелец предусмотрительно переложил перед тем, как уйти. Злоумышленник вернулся к товарищу, который дожидался его, не заглушая двигатель. Полученный куш — 5 миллионов рублей — они разделили поровну и распорядились финансами по своему усмотрению», — рассказали в полиции.