За кражу 5 млн рублей из автомобиля в Красноярске двух приезжих отправили в колонию

В Красноярске суд признал двух жителей Иркутска виновными в краже в особо крупном размере и приговорил к реальному лишению свободы.
Установлено, что в начале октября 2023 года 38-летний фигурант приехал в краевой центр на лечение в компании 39-летнего друга детства. Мужчины арендовали жилье, решили встретиться со старыми приятелями и посмотреть город. Первое время гости гуляли по Красноярску, ходили в кафе и осматривали достопримечательности, но потом у них закончились деньги. Тогда они решили раздобыть их преступным путём.
«Проезжая мимо отделения одного из банков, подельники обратили внимание на дорогостоящие автомобили на парковке и людей, садящихся в них, которые выглядели презентабельно. Решение созрело быстро — мужчины стали ежедневно приезжать к филиалу и наблюдать за клиентами, высматривая потенциальную жертву. Выбор пал на мужчину средних лет: он зашел в отделение банка с пустыми руками, а вышел с увесистым свертком. Проследовав за ним на своей машине до здания на правобережье и дождавшись, пока он покинет автомобиль, злоумышленники начали действовать. Один из них кулаком разбил стекло в двери и взял с напольного коврика пакет с деньгами, который владелец предусмотрительно переложил перед тем, как уйти. Злоумышленник вернулся к товарищу, который дожидался его, не заглушая двигатель. Полученный куш — 5 миллионов рублей — они разделили поровну и распорядились финансами по своему усмотрению», — рассказали в полиции.
Опасаясь преследования и разоблачения, подельники бросили свою машину в одном из дворов на улице Гастелло и пересели на общественный транспорт. Затем они спешно собрали вещи и через несколько часов вернулись в Иркутск, где впоследствии и были задержаны.
На следствии оба признали вину в преступлении и полностью возместили ущерб. По п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ суд приговорил каждого к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
