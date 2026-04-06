Многоуровневые кубиты приспособили для моделирования магнитных материалов

Физики разработали новый квантовый алгоритм и два варианта разложения сложной квантовой динамики на набор простых операций, которые можно выполнить с помощью уже существующих кудитных квантовых процессоров. Оба подхода используют для проведения расчетов особые типы логических операций, адаптированные для работы с кудитными компьютерами. Это позволяет воспроизводить динамику многочастичных квантовых систем на реальных квантовых устройствах, а также выявлять резкие изменения в поведении системы со временем.