В воронежском микрорайоне Шилово отключили горячую воду в нескольких домах и детсаду

Ограничения временные — до 15 часов сегодняшнего дня.

Жителям воронежского микрорайона Шилово утром 6 апреля отключили горячую воду.

Как сообщили в филиале АО «РИР Энерго» — «Воронежская генерация», ограничения связаны с плановым ремонтом теплообменного оборудования в ЦТП-29. Работы продлятся до 15.00 сегодняшнего дня.

Под отключение попали десять жилых домов — по ул. Курчатова, 14, 20, 21, 22, 22а, 22б, 28, 28а, 32а, 36е, а также один соцобъект — детский сад № 184 (ул. Курчатова, 12).

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что воронежцев предупредили об уловках мошенников перед Пасхой.