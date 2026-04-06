Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трансляции Российско-Китайских молодежных игр направляют 36 млн рублей

Трансляции будут организованы на нескольких спортивных площадках региона.

Власти ищут подрядчика для производства телевизионного сигнала и размещения записи в эфире и интернете в рамках 10-х Российско-Китайских молодёжных летних игр 2026 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 36 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 15 апреля, итоги подведут 17 апреля.

Трансляции будут организованы на нескольких спортивных площадках региона, включая Дворец спорта «Янтарный», ФОК «Автотор Арена» и другие. В программу входят бадминтон, баскетбол, волейбол (в том числе пляжный), настольный теннис, синхронное плавание, бокс, скалолазание, спортивная борьба, ушу, художественная гимнастика и показательные выступления по самбо.

Услуги будут оказываться по заявкам заказчика в дни проведения соревнований. Подрядчик должен обеспечить качество трансляций в соответствии с действующими требованиями и нормативами.