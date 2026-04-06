Автомобиль возрожденного бренда Volga заметили на улицах Нижнего Новгорода

Напомним, что в феврале 2026 года стало известно, что на Горьковском автозаводе в этом году начнётся серийное производство «Волги». Первым автомобилем стал кроссовер K50, который эксперты называют козырем в рукаве возрождённого бренда. Вслед за флагманским кроссовером бренд VOLGA представил ещё одну модель — седан бизнесс-класса С50. Продажи стартуют летом.