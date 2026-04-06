Автомобиль возрожденного бренда Volga заметили на улицах Нижнего Новгорода. Судя по фотографиям, которыми поделился читатель сайта pravda-nn.ru, машина имеет зарегистрированный на физическое лицо госномер.
Авто черного цвета заметили на площади Минина и Пожарского в минувшие выходные. На ее задней стороне видны большие буквы Volga и номер модель — К50.
В конце марта пресс-служба бренда сообщила о завершении подготовки оборудования завода к серийному производству машин. Само производство находится в Нижнем Новгороде.
При этом ранее портал Drom.ru писал, что единичный серийный экземпляр уже успел до конца марта встать на российский учет. Обладателем Volga K50 стало не юридическое, а физическое лицо. Сама машина оснащена бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра и мощностью 238 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Его длина составляет 4770 мм, ширина — 1895 мм, колесная база — 2845 мм.
Напомним, что в феврале 2026 года стало известно, что на Горьковском автозаводе в этом году начнётся серийное производство «Волги». Первым автомобилем стал кроссовер K50, который эксперты называют козырем в рукаве возрождённого бренда. Вслед за флагманским кроссовером бренд VOLGA представил ещё одну модель — седан бизнесс-класса С50. Продажи стартуют летом.
