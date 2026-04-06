Ученая Пермского Политеха составила план работ на апрель для дачников

В апреле, когда тает снег, пора готовить огород к сезону. Ученая Пермского Политеха Мария Комбарова дает рекомендации, какие работы необходимо провести на участке в этом месяце и как не допустить наиболее распространенных ошибок.
Освобождать растения от укрытия нужно постепенно при температуре около +5°С, слегка подворачивая материал снизу или оставляя один слой — это защитит их от заморозков и ожогов. Мария Комбарова, ведущий инженер, ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, также советует садоводам провести дезинфекцию от вредителей: побелить стволы деревьев известью с медным купоросом, обрызгать кустарники кипятком до распускания почек, опрыскать огород раствором зеленого мыла, табачным настоем, легким раствором марганца, либо препаратами «Батрайдер», «Хорус» и другими при температуре воздуха +5…+14°С.
Далее стоит проредить кустарники, оставив 5−7 крупных веток, чтобы улучшить вентиляцию и убрать старые болезни. Затем можно приступить к подготовке теплиц. Их необходимо очистить, продезинфицировать кипятком и купоросом. Используйте дымовые шашки (серные опасны для карболита). За две недели до посадки внесите биопрепараты, например, «Фитоспорин» и «Триходерма», перекопайте с навозом и высадите сидераты — горох, горчицу — при температуре +5°С.
Для быстрого схода снега грунт следует проткнуть колом. Уплотненную землю нужно будет разрыхлить хвоей, соломой или листвой. За 7−10 дней до посадки можно внести комплексные удобрения: фосфор, калий и азот.
Кроме того, Мария Комбарова выделила главные ошибки дачников. Специалист отмечает, что нельзя проливать почву кипятком, так как это убивает в земле все живое. Не стоит сыпать удобрения на снег, потому что полезные элементы смоет в низину во время таяния. А также не рекомендуется сажать культуры в холодную землю — лучше дождаться прогрева почвы до +10…12°С.