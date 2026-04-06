Ученая Пермского Политеха составила план работ на апрель для дачников

Кроме того, Мария Комбарова выделила главные ошибки дачников. Специалист отмечает, что нельзя проливать почву кипятком, так как это убивает в земле все живое. Не стоит сыпать удобрения на снег, потому что полезные элементы смоет в низину во время таяния. А также не рекомендуется сажать культуры в холодную землю — лучше дождаться прогрева почвы до +10…12°С.